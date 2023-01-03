С какого возраста можно оставлять ребенка без присмотра

С какого возраста ребенок может оставаться один дома без присмотра взрослых? Опытный детский психолог и мама троих детей Светлана Кобзарь помогла изданию "Тюменская область сегодня" разобраться в данных вопросах.

– С какого возраста – вопрос очень относительный. Нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Если у малыша спокойная, устойчивая психика, тогда, начиная с года, можно пробовать оставлять его минут на 15, пока вы занимаетесь своими делами в другой комнате.

Есть дети с очень подвижной психикой, которые не могут оставаться одни не только дома, но и в комнате. Они нуждаются в обязательном присутствии взрослого рядом и предела у этого нет. Малыш может не оставаться дома один вплоть до достижения школьного возраста, а может и дольше.

Как понять, что ребенок готов остаться один дома?

– Если у ребенка устойчивая психика, и он показывает своим поведением, что хочет побыть в своей комнате наедине с самим собой, что он готов остаться один и посмотреть мультики, самостоятельно поиграть в игры. Конечно, в это время ребенок обязательно должен обладать речевыми навыками. Если вы уверены, что он знает обо всех правилах безопасности, не имеет сильных фобий и страхов, умеет пользоваться телефоном, чтобы в случае чего сделать звонок – тогда он готов остаться один дома.

обязательно нужно, чтобы от ребенка были спрятаны все опасные предметы: острые, режущие, колющие, клей, кипяток, зажигалки, спички. Лучше, чтобы не было никаких замков в комнатах, на которые ребенок может закрыться. Также необходимо установить на окна специальные заглушки, чтобы ребенок не смог их открыть.

Главное для родителей – не торопиться в данном вопросе и внимательно прислушиваться к желаниям ребенка. Оставлять малыша одного дома нужно с самого минимального времени, постепенно увеличивая его по мере взросления.