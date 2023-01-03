Новогоднюю программу могут посетить тюменцы в музее Словцова

В декабре в тюменском Музейном комплексе им. И.Я. Словцова стартовала новогодняя программа "Ёлки в Словцова". В гостях у Деда Мороза – в "кабинете" зимнего волшебника каждый ребенок сможет рассказать о своих желаниях, сделать новогодние фотографии и принять участие в интерактивной программе. Рассказавший стихотворение получит маленький сладкий подарок.

На новогодних каникулах жителей Тюмени ждут экскурсии, утренники, квесты, мастер-классы, спектакли, бэби-елка и другие.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова проведет Новогодний утренник "Похититель Нового года", автобусную экскурсию "Вечернее путешествие "Новогодний экспресс"". Работает "Новогодняя мастерская": каждый сможет найти мастер-класс по душе и создать праздничный подарок или украшение своими руками.

Для маленьких посетителей мастер-классы предлагает Детский центр "Музейляндия". В Музейном комплексе также работает выставка пленэрной живописи тюменского художника Александра Васильева "Иду навстречу солнцу". В экспозиции представлено более 100 работ.

По материалам Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.