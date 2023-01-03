Тюменцы могут принять участие в опросе по поводу плана ремонта дорог в 2023 году

Тюменцы могут указать дороги и улицы, которым в 2023 году необходимо уделить первоочередное внимание. Для этого ответить на семь вопросов на сайте "Я решаю!".

Участники опроса могут обозначить главный критерий для включения в список ремонта: состояние дороги или наличие социальных объектов (школ, поликлиник и т.д.) или другое. А также назвать до трех пунктов: что важно получить после ремонта. Кроме улучшения состояния дороги - наличие ливневки, тротуаров, дорожной разметки, дорожных знаков, улучшение освещения или снижение количества ДТП на определенных участках.

В 2022 году в Тюмени в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 9 объектов общей протяженностью 8,6 км. В рамках этого же опроса жители могут высказаться по качеству проведенных работ в целом, отметив отдельные участки, сообщает Вслух.ру.