Театральный сезон "В контакте с городом" состоится в Тобольске

10:47 03 января 2023
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Проект театральный сезон "В контакте с городом", получивший грант конкурса программ социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа, призван выстроить культурную коммуникацию молодежного театра с социальным пространством Тобольска.

Инициаторы проекта автономная некоммерческая организация сценического искусства "Свободный молодёжный театр", надеются на художественный диалог с городскими сообществами при помощи различных малых арт-проектов.

Планируется создание совместных проектов, показы уличных спектаклей (шествий), сезонных выставок, организация городского театрального фестиваля. Проект предусматривает создание детского театрального лагеря.

"Мы стремимся к тому, чтобы наш грантовый конкурс позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление", - сообщила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" Елена Снежко корреспонденту Тюменской линии.

Теги: театр , Тобольск
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