Участникам спецоперации помогает тюменское "Боевое братство"

Около ста спальных мешков и около пятисот комплектов нижнего белья собрали для участников специальной военной операции члены Тюменского "Боевого братства". Также для очередной партии гуманитарки, сообщается на сайте общественной организации, областная больница №15 из села Нижняя Тавда предоставила 700 пар тёплых носков.

Тюменские "Моторостроители" изготовили и доставили в офис "Боевого братства" еще одну партию стальных кошек. Ишимские предприниматели отправили алюминиевую посуду: кастрюли и сковороды — удобные для подогрева и приготовления пищи на газовых горелках и портативных плитках, сообщает Тюменская линия.

Вещевое продовольственно-фуражное снабжение и спецсредства бойцам вручил руководитель тюменского отделения Валентин Глушко. "Нам часто приходилось вставать на защиту Отечества. Защищаем его и по сей день, и не отступим", - заявил он на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".