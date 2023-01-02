Организацию перевозки детей контролируют сотрудники тюменской ГИБДД

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях и перевозки организованных групп детей автобусами.

В прошлом году автоинспекторы выявили в регионе более десяти тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях, это на четверть больше, чем годом ранее. Основные нарушители – родители, а также бабушки и дедушки, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, ремней безопасности, либо не пристегивающих автокресла или автолюльки в машинах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы ДПС проверяют использование автокресел при перевозке детей, правильность установки детского удерживающего устройства в каждом автомобиле, где перевозится ребенок. В городах области в праздничные дни пройдут "сплошные проверки" соблюдения правил перевозки детей в автомобилях.

Полицейские призывают водителей и родителей, перевозящих детей в автомобилях, выбирать аккуратный стиль вождения, избегать резких маневров на дороге.