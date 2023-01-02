Работающая микроволновая печь может быть опасна

Современные печи безвредны. Корпус, стекло дверцы микроволновки, надежно защищают от СВЧ-излучения. Случаи превышения допустимых норм излучения связаны с неплотным закрытием дверцы из-за наличия в ней застарелых остатков пищи в креплении или в уплотнителе. Также причиной негативного воздействия СВЧ-излучения от микроволновых печей, является нарушение защиты при использовании абразивных порошковых чистящих средств и жестких чистящих материалов при чистке печей.

"В процессе работы микроволновой печи, вокруг ее корпуса, может отмечаться повышение электромагнитного излучения (не превышающее предельно допустимый уровень), которое исходит также и от других электроприборов. Негативное воздействие такого излучения на человека проявляется головокружением, изменением давления, аритмией, повышенной утомляемостью, раздражительностью, нарушением сна и т.д., - уточняет профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Гульнур Сулкарнаева.

- Безопасное месторасположение человека относительно работающей микроволновой печи составляет 1,1 метра. Важно рационально расположить электроприборы на кухне (или обеспечить их попеременное включение), чтобы исключить сочетанное воздействие электромагнитного излучения на человека".

Находиться у работающих приборов с электромагнитным излучением может быть нежелательно людям с имплантированным электрокардиостимулятором, но предупреждение об этом есть в паспорте кардиостимулятора, сообщает АиФ-Тюмень.