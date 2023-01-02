Самую красивую Бабу Ягу выберут в Тюмени

8 января в Тюмени состоится конкурс "Красота – это страшная сила" пройдет на площади 400-летия. Тюменки могут примерить образ Бабы Яги и побороться за дипломы и подарки, сообщает Вслух.ру. Приглашаются участницы от 3 лет. Им предстоит выполнить несколько заданий. Представить свою "Визитную карточку", устроить "Дефиле на метлах", поучаствовать в "Баттле творческих способностей" и презентовать оригинальное заклинание.
Жюри будет оценивать индивидуальность образов, артистичность участниц, оригинальность и содержательность выступлений.
Конкурс начнется в 12:00. Его организует ДК "Орфей". Справки по телефону: 47-93-90. Отметим, что участие бесплатное. Наличие метлы - обязательно.
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