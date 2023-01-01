Пять "модельных" библиотек появилось в Тюменской области

В рамках проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в 2022 году проведено переоснащение 5 муниципальных библиотек Тюменской области по модельному стандарту. В 2023 году с привлечением федеральных финансов в регионе появятся еще пять модельных библиотек.

Преобразование уже прошли Молодежная библиотека и Городская библиотека № 2 в Ялуторовске, Боровская сельская библиотека, библиотека № 4 в Тюмени, Центральная районная библиотека Омутинского района.

В модельных библиотеках появились новые пространства, концептуальные площадки, наполненные совершенно новыми смыслами с применением достижений цифровых технологий. Это молодежные центры для креативных индустрий, коворкинги для делового общения и прикладного творчества, читай-холлы и конференц-залы. Всё это открыло новые возможности для организации и проведения мероприятий различных форматов и направленностей.

В 2023 году по итогам конкурсного отбора Министерства культуры РФ, Тюменская область получит финансирование на общую сумму 35 млн рублей, что позволит модернизировать и оснастить еще пять библиотек: две в Тюмени и по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах, сообщил департамент культуры Тюменской области.