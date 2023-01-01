Тюменцам рассказали о главных опасностях длительных праздников

Существует ряд условий, соблюдая которые человек не омрачит праздник неприятностями со здоровьем, сможет насладиться отдыхом. О них Вслух.ру рассказал врач-психиатр Тюменской областной клинической психиатрической больницы Владимир Ниязов.

По его словам, главной опасностью новогодних праздников является злоупотребление алкоголем.

"Мы не представляем себе проводы старого года без традиционного бокала шампанского, выпитого под бой курантов. Необходимо помнить, что все полезно в меру, а спиртные напитки – это яд, от употребления которого предостерегают все врачи, - говорит Владимир Ниязов. - Особенно это касается молодежи и людей, которые принимают лекарственные препараты".

Еще одной проблемой затянувшегося отдыха может стать переедание.

"Не нужно забывать о своих физиологических и соматических особенностях. В тех случаях, когда имеются какие-либо проблемы со здоровьем, необходимо соблюдать осторожность при выборе блюд, - предостерегает Владимир Ниязов. - Параллельно существует проблема набора лишнего веса. Иногда при возвращении к обычному темпу жизни эти "излишки" быстро уходят, но у некоторых людей существует риск набрать лишний вес и потом не найти времени для спорта".

По этой причине важно подойти к приему пищи рационально – не переедать и не забывать про активный отдых на улице – прогулки, пробежки, катание на лыжах, санках, сноубордах и т.д.

Опасность кроется и в нарушении режима сна и бодрствования. Существует миф, что можно выспаться за весь прошедший год, а то и с запасом на будущее. Это совсем не так.

"Организму не столь важно, какое максимальное количество времени человек может проспать единовременно. Основное значение имеет соотношение периода сна и бодрствования в течение суток. Средней продолжительностью здорового сна для большинства людей считается 6-8 часов в сутки. Это тот самый период, за который ваш организм успевает эмоционально и физически восстановиться. Важно не забывать, что избыточный сон может обернуться для вас избыточным весом", - заключает врач-психиатр