Школьники, студенты и аспиранты могут поучаствовать в конкурсе "Моя законотворческая инициатива"

Тюменская областная дума проводит отборочный тур Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива", который стартовал в декабре 2022 года и продлится до конца апреля 2023-го. "Региональный этап конкурса проводится уже в пятнадцатый раз, - отмечено в сообщении пресс-службы областной думы. - За это время 53 работы стали победителями и лауреатами Всероссийского этапа конкурса".

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Тюменской области. Работы, признанные победителями в этом туре, в срок до 7 апреля 2023 года будут направлены для участия во втором (заочном) этапе Всероссийского конкурса. Заключительный этап пройдет в мае 2023 года в Москве в рамках Всероссийского молодежного форума "Моя законотворческая инициатива".

Победители конкурса "Моя законотворческая инициатива" получают право стать членами Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без участия в дополнительном конкурсе. Более подробная информация об организации и проведении первого (отборочного) этапа конкурса размещена на официальном сайте Тюменской областной думы в разделе "Актуально", сообщает Тюменская линия.