Как сбивать температуру при ОРВИ, рассказала тюменский педиатр

Этой зимой зафиксирован всплеск ОРВИ и гриппа, особенно часто болеют дети. Желая помочь своему ребенку самостоятельно, мамы и папы нередко допускают ошибки.

Педиатр городской поликлиники №13 г. Тюмень Екатерина Гайфулина напомнила, чего делать не стоит, чтобы не усугубить состояние болеющего ребенка. Основная жалоба при ОРВИ и гриппе – повышение температуры. И одна из самых распространенных ошибок связана с неверными способами ее снижения.

"Если есть лихорадка, руки и ноги ребенка холодные, кожа приобретает мраморный цвет, он жалуется на то, что ему очень холодно, снижение температуры нужно начинать с расширения сосудов. Для этого нужно не кутать ребенка, не укрывать одеялами, а согреть его конечности. На ноги надеть махровые или шерстяные носки, руки сына или дочери мама может согреть своими руками или растереть.

– Если лихорадки нет, кожа ребенка розовая, ему жарко, он потеет, снизить температуру можно сразу жаропонижающими, но важно дать именно ту дозировку, что указана в инструкции к препарату. Если дать меньше, таблетка не подействует".

Снизить температуру поможет и обтирание, но не спиртосодержащими средствами, а обычной водой комнатной температуры. При этом вода должна оставаться на теле ребенка, как капли росы, только в этом случае жар пойдет на спад, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.