В Тобольске прошли творческие новогодние мастер-классы

В канун Нового года тоболяки посетили мастер-классы по созданию новогодних гирлянд и открыток. Художница Елена Кремлёва провела мастер-класс по созданию новогодних гирлянд из тканевых флажков. По окончанию мероприятия участники украсили гирляндами ёлки в Аптекарском саду вместе с Дедом Морозом, сообщает Мегатюмень.

На еще одном мастер-классе по созданию новогодних открыток экспертом-художником выступила Елизавета Болотова. Открытки были созданы из специальной бумаги, а рисунки сделаны акварелью, На открытках дети нарисовали елку и написали новогодние поздравления своим близким.

— Новый год — это семейный праздник. Мы решили напомнить жителям города, как важно быть вместе и поддерживать друг друга. На мастер-классах можно было сделать новогоднюю гирлянду или нарисовать новогоднюю открытку вместе с ребёнкоми отправить ее близким, положив в новогодний бокс для писем — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.