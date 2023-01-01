Юные тюменцы могут научиться делать объемные снежинки

3, 4, 5, 6 января 2023 года пройдет мастер-класс "Новогоднее украшение" по изготовлению объемных снежинок из бумаги в Тюменской областной научной библиотеке. Начало запланировано на 15:00.

"Создание снежинок – это увлекательный процесс, который любили ещё наши мамы и бабушки. Красивые и сказочные снежинки станут прекрасным подарком, сделанным своими руками. Они украсят ваш дом или дом ваших близких. А самое главное то, что сам процесс принесет море удовольствия и создаст праздничное настроение во время новогодних и рождественских каникул", - уверяют организаторы.

Мастер-класс бесплатный, вход свободный. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3452) 565-300 (доб. 4141), сообщает Тюменская линия.