Профилактическую работу с тюменскими школьниками проводит автоинспекция

20:47 31 декабря 2022
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В Тюменской области проходит мероприятие "Внимание, каникулы!". Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах региона.

В акциях принимают участие волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Детям и родителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД постоянно, в том числе во время праздников и каникул. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.

В минувшем году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области провели с детьми на улицах и площадях, во дворах, в лагерях отдыха более четырех тысяч мероприятий.

В ходе этих акций детям вручено около 100 тысяч памяток, календарей, закладок, открыток, изготовленных в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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