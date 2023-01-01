Профилактическую работу с тюменскими школьниками проводит автоинспекция

В Тюменской области проходит мероприятие "Внимание, каникулы!". Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах региона.
В акциях принимают участие волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Детям и родителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД постоянно, в том числе во время праздников и каникул. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.
В минувшем году сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области провели с детьми на улицах и площадях, во дворах, в лагерях отдыха более четырех тысяч мероприятий.
В ходе этих акций детям вручено около 100 тысяч памяток, календарей, закладок, открыток, изготовленных в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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