В новогодние каникулы можно посетить необычные спектакли

Молодежный театральный центр "Космос" c 4 по 8 января подготовил для горожан новогодние спектакли и другие интересные события. Среди них уже знакомые и полюбившиеся горожанам постановки.
С 4 по 13 января состоится спектакль-вербатим арт-группы KREATORZ "Моя комната", участника специальной программы "Золотой Маски".
4 и 5 января в 11:00 и 17:00 ждут самых маленьких на бэби-спектакль "Мама, я построил Вселенную?", а 7 января в 19:00 состоится хореографический спектакль-рассуждение "М.Д.Ж.". Встреча "Лес.Космос", на которой креаторы и сообщества будут генерировать идеи для будущих проектов, погрузившись в философию Владимира Бибихина, состоится 6 января, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.
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