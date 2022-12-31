В новогодние каникулы можно посетить необычные спектакли

Молодежный театральный центр "Космос" c 4 по 8 января подготовил для горожан новогодние спектакли и другие интересные события. Среди них уже знакомые и полюбившиеся горожанам постановки.

С 4 по 13 января состоится спектакль-вербатим арт-группы KREATORZ "Моя комната", участника специальной программы "Золотой Маски".

4 и 5 января в 11:00 и 17:00 ждут самых маленьких на бэби-спектакль "Мама, я построил Вселенную?", а 7 января в 19:00 состоится хореографический спектакль-рассуждение "М.Д.Ж.". Встреча "Лес.Космос", на которой креаторы и сообщества будут генерировать идеи для будущих проектов, погрузившись в философию Владимира Бибихина, состоится 6 января, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.