Победившие в "Гении места" тюменские библиотеки получат поддержку

4 муниципальные библиотеки Тюменской области победили в конкурсе "Гений места" и заслужили ресурсную поддержку в реализации творческих пространств в 2023 году.

В библиотеке имени Васильева в Ишиме создадут школу медиатворчества. Боровская сельская библиотека станет точкой развития талантов в сфере дизайна. В молодежной библиотеке Ялуторовска появится резиденция для развития и популяризации декоративно-прикладного творчества. В Центральной районной библиотеке Омутинского района выбрал направление "Образование, издательское дело и журналистика".

Цель проекта "Гений места": формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов. Организатор проекта – Министерство культуры Российской Федерации, методический центр – Российская государственная библиотека. В 2023 году к проекту присоединится 101 библиотека по всей стране.

НА ФОТО: библиотека Омутинского района.