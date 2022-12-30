Победившие в "Гении места" тюменские библиотеки получат поддержку

18:05 30 декабря 2022
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4 муниципальные библиотеки Тюменской области победили в конкурсе "Гений места" и заслужили ресурсную поддержку в реализации творческих пространств в 2023 году.

В библиотеке имени Васильева в Ишиме создадут школу медиатворчества. Боровская сельская библиотека станет точкой развития талантов в сфере дизайна. В молодежной библиотеке  Ялуторовска появится резиденция для развития и популяризации декоративно-прикладного творчества. В Центральной районной библиотеке Омутинского района выбрал направление "Образование, издательское дело и журналистика".

Цель проекта "Гений места": формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов. Организатор проекта – Министерство культуры Российской Федерации, методический центр – Российская государственная библиотека. В 2023 году к проекту присоединится 101 библиотека по всей стране.

НА ФОТО: библиотека Омутинского района.

Теги: библиотеки
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