Тюменцы могут подавать заявки на участие в Дельфийских играх

Дан старт приему заявок на участие в региональном отборочном туре XXII Молодежных Дельфийских игр России, отборочный тур пройдет с 20 января по 11 февраля.

Приглашаются учащиеся школ и учреждений дополнительного образования, студенты средних и специальных высших учебных заведений области, творческая молодежь.

Подать заявку можно до 16 января. В перечне – 30 номинаций, среди которых художественное чтение, изобразительное искусство, историческое просвещение, народный танец, цирковое искусство.

Победители получат право представлять регион на XXII Молодежных Дельфийских играх России в Саратовской области в апреле 2023 года.

Отборочный тур проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Ознакомиться с положением можно здесь.