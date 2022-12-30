Тюменцы могут подавать заявки на участие в Дельфийских играх

Дан старт приему заявок на участие в региональном отборочном туре XXII Молодежных Дельфийских игр России, отборочный тур пройдет с 20 января по 11 февраля.
Приглашаются учащиеся школ и учреждений дополнительного образования, студенты средних и специальных высших учебных заведений области, творческая молодежь.
Подать заявку можно до 16 января. В перечне – 30 номинаций, среди которых художественное чтение, изобразительное искусство, историческое просвещение, народный танец, цирковое искусство.
Победители получат право представлять регион на XXII Молодежных Дельфийских играх России в Саратовской области в апреле 2023 года.
Отборочный тур проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Ознакомиться с положением можно здесь.
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