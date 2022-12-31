Как сделать праздник вкусным и полезным, рассказали тюменцам

Во многих российских семьях новогодний стол отличается богатством и разнообразием блюд. Психолог Светлана Садовникова связывает это с советской привычкой, вызванной дефицитом. Когда семьи в течение года "доставали" что-то вкусное и сберегали до важного повода – Нового года.

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня", как пережить новогоднюю ночь с ее праздничным столом и не мучиться в остальные выходные дни. Ведь, по словам специалиста, традиционные новогодние блюда довольно тяжелые и способны перегрузить пищеварительную систему даже самого здорового человека.

– Не сочетайте в одном приеме пищи разные варианты животного белка. Выберите что-то одно: или рыбное, или мясное. Лучше отдать предпочтение варианту с растительным белком. С основными блюдами постарайтесь закончить до 22:00. Оставьте на полночь легкие закуски и десерт, – советует Ульяна Беликова.

Для поддержания пищеварения важно разнообразить стол большим количеством зелени, умеренным – специй и приправ. Застолье лучше не растягивать более чем на час. Чередуйте приемы пищи с играми, как настольными, так и подвижными, танцуйте или отправляйтесь кататься на санях или тюбингах.