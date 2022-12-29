Минстрой подарил тюменскому мальчику пианино

13-летний Кирилл Бакулин из Тюмени получил в подарок от Проектной дирекции Минстроя России цифровое пианино.
Мечта подростка осуществилась благодаря "Елке желаний", организованной в Министерстве. Кирилл давно хотел начать заниматься музыкой, но для этого был необходим домашний инструмент. Педагога планируют приглашать на дом.
"Пусть этот замечательный музыкальный инструмент заложит добрую традицию исполнения всех твоих желаний, и 2023 год станет для тебя доброй сказкой. Мечтай, верь в чудо, и все обязательно сбудется!" - отметила в поздравлении директор Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.
"Пианино нам нужно для того, чтобы развивался головной мозг, разрабатывать руку и чтобы в дальнейшем это стало нашим хорошим увлечением. Я очень рада за своего ребенка. Спасибо большое!" - сообщила мама Кирилла Елена Бакулина.
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