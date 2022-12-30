Депутаты гордумы поздравили тюменцев с наступающими Новым годом и Рождеством

Новый год - время подводить итоги и строить планы на будущее. Уходящий год принес новые вызовы и изменил привычный образ жизни тюменцев, дал возможность понять, как важно помнить свою историю и традиции, беречь Отечество, ценить родных и близких, отмечается в поздравлении депутатов Тюменской городской думы с Новым годом и Рождеством Христовым, адресованном землякам.

Особые слова признательности депутаты выразили находящимся на передовой землякам и тем, кто оказывает помощь семьям участников специальной военной операции, поддержку жителям Донбасса, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Уходящий год был Годом культурного наследия народов России и символично, что Тюмень украсила пешеходная улица Дзержинского. Она зримо соединила исторические ценности и современность городской среды. Областная столица дорога тюменцам, привлекательна для инвесторов и туристов. Наш город занимает устойчивые позиции по уровню жизни населения, его развитая экономика свидетельствует о том, что горожане и дальше будут обеспечены рабочими местами и стабильным доходом, что позволяет тюменцам уверенно и спокойно смотреть в будущее, подчеркивается в поздравлении.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный: