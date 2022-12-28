Тюменцы проводят бесплатные праздники для детей переселенцев

Тюменцы безвозмездно дарят новогоднее настроение переселенцам из ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, сообщает информцентр правительства ТО.

Для детей, проживающих в пунктах временного размещения в Тюменской области, волонтеры регионального штаба #МыВместе проводят утренники и праздничные елки. Накануне 20 ребят проведали Дед Мороз и Снегурочка. Акция "Новый год в каждый дом" проходит и для старшего поколения.

Тюменский конный клуб "Аллегро" бесплатно катает детей на лошадях, Тюменский цирк пригласил на праздничное представление, а Благотворительный фонд развития города Тюмени передал билеты в Кукольный театр.

Всего в тех пунктах временного размещения Тюменской области проживают более 260 человек.