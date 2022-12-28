Моор пообещал семьям участников СВО сохранить все меры поддержки

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с семьями мобилизованных, общение прошло в теплой обстановке в стенах социальной гостиной регионального центра "Семья".
Один из вопросов, волнующих женщин: продолжат ли действовать меры поддержки.
"Меры поддержки будут сохранены. Сейчас важно, чтобы о мерах, предпринятых на региональном и федеральном уровнях, все узнали и могли ими воспользоваться. Если говорить о перспективах, мне думается, что надо персонально работать с семьями, адресно решая проблемы. Для меня принципиально важно, чтобы потом, когда наступит мир, ваши мужья вернутся, я им честно мог в глаза посмотреть". - отметил, отвечая на вопрос тюменки, губернатор.
В Тюменской области семьи мобилизованных могут получить и материальную, и психологическую помощь. На данный момент в регионе работают 79 социальных гостиных.
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