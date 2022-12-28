Куб добра установили в тюменской "Конторе пароходства"

Команда Медиацентра молодёжной политики Тюменской области проводит традиционную новогоднюю акцию по сбору вещей для благомазина.

До 9 января в пространстве "Конторы пароходства" расположен специальный куб, куда тюменцы могут принести:

— взрослую и детскую одежду или обувь в хорошем состоянии;

— детские игрушки;

— канцелярские принадлежности: блокноты, тетради, ручки, карандаши и фломастеры;

— постельное белье и полотенца без дыр и потертостей;

— книги и журналы.

— Уже четвертый раз мы проводим акцию, где все желающие могут дать ненужным вещам вторую жизнь. В этом году разместили "Куб добра" в "Конторе пароходства", чтобы тюменцы протянули руку помощи тем, кто в этом нуждается. Дарить добро и тепло окружающим на самом деле проще, чем может показаться, — отметила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Акция завершится 9 января. Все собранные вещи будут переданы в благотворительный магазин "Лафф-ка", где найдут нового хозяина.