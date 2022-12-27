К жителям Заводоуковска придет спортивный Дед Мороз

Список соревнований и игр на призы Деда Мороза составили организаторы для жителей Заводоуковска на новогодние праздники.

Мероприятия начались уже 24 декабря и продлятся до 8 января. В обязательном порядке их активными участниками, как всегда, станут воспитанники детско-юношеской спортивной школы и их родители. В состязаниях примут участие 800 юных спортсменов отделений волейбола, баскетбола, плавания, дзюдо, футбола, хоккея, прыжков на батуте, биатлона, гиревого спорта.

В программу вошли спортивно-развлекательные программы с конкурсами, викторинами, коллективными эстафетами. Главный новогодний герой, конечно же, никого не оставит без внимания и подарка.

К примеру, 28 декабря и 29 декабря команды поспорят за призы Деда Мороза в новогоднем турнире по хоккею. А 4 января детей, их родителей, бабушек и дедушек соберет мероприятие "Семейные забавы".

"Мы всей семьей каждый год участвуем во всех новогодних соревнованиях, - делится воспитанница отделения лыжных гонок Елизавета Лазарева.- Это продляет сам праздник, делает его еще более радостным и веселым. Потому что мы активно проводим время вместе и в компании друзей!"