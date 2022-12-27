В Тюменской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом

Эпидемиологическая ситуация в Тюменской области по-прежнему напряженная, с 19 по 25 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте вырос на 4,2 % по сравнению с предыдущей неделей, эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе зарегистрировано среди детей 7-14 лет, благодаря разобщению учащихся в Тюмени и введенным 14 декабря ограничительным мероприятиям. В остальных возрастных группах населения региона отмечается рост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе.

"В структуре циркулирующих вирусов превалируют вирусы гриппа, особенно пандемический вирус гриппа А (H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", и другие респираторные вирусы негриппозной и гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания", - сообщает пресс-служба РПН.

Заболеваемость населения COVID-19 снижается, на прошлой неделе тот показатель показатель составил составил 32,01 на 100 тыс. населения.