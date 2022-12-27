Кинозал обновили в Нижней Тавде

Обновленный кинозал накануне Нового года открыли в Нижней Тавде, в модернизацию вложено 9 млн рублей.

Цифровой кинопроектор, большой экран, оборудование для демонстрации 3D-фильмов и удобные кресла – созданы все условия, чтобы нижнетавдинцы с комфортом проводили досуг.

26 декабря в кинозале прошел первый показ мультфильма "Финник" для юных зрителей.

"Кинозал – это настоящий подарок для всех любителей кино, и в первую очередь, для наших детей. Верю, что кинопоказы в этом зале будут учить ребят доброте и дружелюбию, сопереживанию и взаимопомощи. Благодарю всех, кто принимает участие в реализации проекта, и особенно Фонд кино", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ремонт кинозала осуществлён в рамках нацпроекта "Культура".