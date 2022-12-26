Тюменская область выслала Краснодону 11 тысяч новогодних подарков

Тюменская область передала в Краснодон, Краснодонский район и г. Рубежное Луганской Народной Республики 11 000 новогодних подарков

Подарки получат воспитанники дошкольных учреждений, школьники и студенты в возрасте до 18 лет, а также дети от трех лет, не посещающие образовательные учреждения.

"На текущей неделе в образовательных учреждениях состоятся новогодние мероприятия, и сладкие наборы "Подарок губернатора" станут приятным дополнением к праздничному настроению детей. Всем жителям Тюменской области желаю здоровья, благополучия, мира и процветания", - прокомментировал помощь глава горрайонной администрации Сергей Козенко.

Семьям Тюменской области в этом году будет предоставлено 34 000 новогодних подарков (многодетным малоимущим семьям, семьям мобилизованных граждан и детям льготных категорий).