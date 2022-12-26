Тюменские женщины передали в Краснодон новую партию гумпомощи к Новому году

Активистки Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" в рамках благотворительной акции за несколько дней собрали очередную партию посылок для поднятия настроения и боевого духа у военнослужащих к Новому году.

Всего - 567 индивидуальных посылок со сладостями – конфетами, шоколадом, печеньем, сгущенкой, тушенкой, паштетами, консервами, теплыми вещами, открытками с добрыми пожеланиями от регионального отделения "Союза женщин России" и тюменских детей. В каждую женщины положили по аптечке с медицинскими препаратами – теми, что могут пригодиться каждому бойцу. В сборе лекарств принимали участие представители многих медицинских организаций региона.

Дополнительно сформировано еще 26 монокоробок с одеждой, обувью и всем необходимым.

"То, что сегодня делают тюменские женщины, заслуживает глубокого уважения. Я, как врач, который раньше сам оперировал, знаю проблемы, с которыми может столкнуться медперсонал на передовой. Поэтому передал вместе с другими препаратами перекись водорода и хлоргексидин, они пригодятся бойцам для обработки ран", – сказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, член партии "Единая Россия" Владимир Романов.

В формировании посылок также участвовали директор городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич, депутат Тюменской городской думы, член фракции "Единой России", директор спортивной школы "Прибой" Александр Яковлев, представители общественных и социальных организаций региона.

Отдельные сумки с продуктами питания – маслом, крупами, сахаром, печеньем, сладостями и новогодними подарками для детей – будут переданы в социальные гостиные региона для семей участников специальной военной операции. Они укомплектованы, в том числе, и на личные средства депутатов Тюменской областной думы, членов фракции "Единой России" – Александра Анохина и Андрея Моргуна, которые тоже поучаствовали в благотворительной акции.

Председатель Тюменского регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской областной думы, член фракции "Единой России" Наталья Шевчик выразила слова благодарности всем, кто включился в эту большую серьезную работу и поддержал – представителям органов власти, коллективам предприятий, клубам ветеранов, землячествам и всем неравнодушным тюменцам.

Ранее, в начале декабря, региональное отделение "Союза женщин России" уже отправляло для госпиталя Краснодона 816 новогодних посылок для раненых и персонала лечебного учреждения. В них были консервы, сгущенка, сладости к чаю, средства личной гигиены, теплые подарки – палантины, варежки и носки, новогодние сувениры, а также поделки и рисунки тюменских детей. В каждую коробку женщины положили по открытке от тюменского отделения с благодарностью краснодонцам за их мужество, трудную и почетную работу во имя будущего единой и неделимой России и с пожеланием мира, здоровья и терпения в наступающем Новом году.

С начала введения военной операции тюменская женская организация направила на Донбасс более 186 тонн гуманитарной помощи. Ее сбор продолжается. Поучаствовать в ней может абсолютно каждый.