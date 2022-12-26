Около половины россиян считают, что 2023 год будет лучше 2022-го

45% россиян полагают, что 2023 год для них будет лучше 2022-го. Позитивные ожидания связаны в первую очередь с надеждами на окончание СВО, а также на повышение доходов, сообщает фонд "Общественное мнение".

Негативные прогнозы на следующий год высказывают 9% опрошенных. Люди думают, что СВО продолжится, вырастут цены, снизятся доходы.

Что касается в целом страны, то 43% участников опроса считают, что следующий год будет лучше этого, 16% думают, что хуже, 24% - что таким же, как этот.