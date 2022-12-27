Моор открыл в Тюмени два детсада на 870 мест

В Тюмени празднуют новоселье детские сады в ЖК "Ново-Патрушево" и микрорайоне "Ямальский-2".

Детсад "Снежинка" в микрорайоне "Ямальский-2" (ул. Арктическая, д. 1) введен в эксплуатацию досрочно. Рассчитан на 550 мест, 24 группы. Площадь здания — 9 072 кв.м.

Детский сад "Конек-Горбунок" в жилом массиве "Ново-Патрушево" (ул. Константина Посьета дом 8, корпус 1) рассчитан на 320 мест, 16 групп. Площадь здания – 6 939 кв.м.

Группы оборудованы легкотрансформируемой мебелью, различным игровым, интерактивным оборудованием.

На торжественном открытии губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал детям "каждый день веселого настроения, хороших друзей, замечательных воспитателей и много всего интересного". В подарок от главы региона воспитанники получили лыжи и сладкие пироги. "Дружите! Любите Родину! С Новым годом!" – обратился к дошкольникам, их воспитателям и родителям глава региона.