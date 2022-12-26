Артем и София лидеры рейтинга имен для тюменских младенцев в 2022 году

Артем и София - самые популярные имена, которыми родители называли своих детей в уходящем 2022 году

Чаще всего мальчиков в Тюменской области называли: Артем, Александр, Михаил, Матвей, Роман, Максим, Дмитрий, Лев, Иван, Марк.

Девочек в Тюменской области чаще всего называли: София, Ева, Анна, Мария, Виктория, Алиса, Ксения, Полина, Дарья, Екатерина.

Самые редкие имена 2022 года - Маруся, Ася, Лукерья, Клара, Пелагея, Устиния, Паулина, Женева, Ассоль, а также Остап, Ермак, Радомир, Кузьма, Сильвестр, Генрих, Корней, Соломон, Ярополк, Остап и др.