ГИБДД следит за порядком на тюменских дорогах с помощью камер

Более полумиллиона раз камеры на дорогах Тюменской области фиксировали нарушения ПДД в 2022 году. Чаще всего водители превышают скорость – 510 тысяч нарушений, более 8 тысяч раз водители проехали перекрестки на красный сигнал светофора, более 20 тысяч раз заехали за стоп-линию.

В Тюменской области нарушения ПДД фиксируются стационарными камерами на 117 участках дорог: 82 из них расположены в Тюмени, 7 в Ишиме, 4 в Тобольске, по 3 в Ялуторовске и Заводоуковске.

Кроме того, действуют 55 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.В Тюмени 3 комплекса фиксируют, как водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах, сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.