Около ста почтовых отделений Тюменской области адаптировано для людей с инвалидностью

В Тюменской области Почта адаптировала 96 отделений – в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Ялуторовске в районных центрах и отдалённых территориях региона, сообщила Мегатюмень.

Узнать такие отделения можно по информационным вывескам со шрифтом Брайля на фасадах и почтовых ящиках для корреспонденции. Для удобства посетителей с нарушением зрения на ступенях лестниц есть контрастная разметка, а на полу клиентского зала – тактильные напольные указатели. Заходить в почтовые отделения можно с собакой-проводником. В 73 отделениях нашего региона Почта установила пандусы с поручнями или подъёмные платформы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все сотрудники Почты, работающие с клиентами, прошли курс по этике общения с людьми с инвалидностью.

"У Почты – одна из крупнейших сетей в мире по количеству точек обслуживания клиентов. Адаптировать её для людей с инвалидностью – это масштабная задача. Доступная среда уже есть в 22% отделений Почты, а также в головном офисе. Для нас одинаково важно создать комфортные условия как для посетителей, так и сотрудников с особенностями здоровья", – прокомментировал руководитель проекта по развитию инклюзивной среды Почты России Денис Горшко.