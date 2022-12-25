Оборот платных услуг в регионе вырос на 10 миллиардов рублей

118 млрд 742 млн рублей отдали жители Тюменской области за платные услуги в 2022 году. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее, когда общая сумма составила 108 млрд 280,5 млн рублей, сообщает Тюменьстат.

С апреля по август оборот стабильно превышал 12 млрд рублей в месяц, а в октябре показал самое низкое в 2022 году значение – 10 млрд 995,9 млн рублей.

По сравнению с декабрем 2021 года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма - на 46%. Однако по сравнению с сентябрем они снизились. То же касается медицинских услуг: прирост с начала года на 10% и небольшое уменьшение индекса с начала осени.

Более 9% за 10 месяцев прибавили бытовые услуги (9,9%), организаций культуры (9,9%), связи (9,4%). Жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир – на 6,1%; образования – на 3,9%, сообщает Вслух.ру.