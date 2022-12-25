Почему к мясу лучше выбирать овощи и зелень, рассказали тюменцам

Овощи и зелень – лучший гарнир к мясу. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, почему это так, и предложили рецепты вкусных и полезных гарниров.

Во-первых, в зелени и овощах содержится много витаминов, микроэлементов, полезных кислот, а калорий значительно меньше. Поэтому гораздо лучше заменять привычные макароны или картошку на овощи.

Во-вторых, нутриенты из овощей и зелени помогают расщеплять белки, жиры и углеводы, а значит и переваривать довольно тяжелые для пищеварения мясные продукты.

В-третьих, в зелени и овощах есть полезная для кишечника клетчатка. Она служит подпиткой для местных полезных бактерий. А от здоровья кишечника часто зависит и состояние всего организма.

Так, к мясу можно подать гарнир из шпината с болгарским перцем. На 4 порции возьмите 500 грамм шпината, 30 грамм сливочного масла, половину болгарского перца и соль.

Шпинат тщательно промойте, стряхните воду и отправьте в кастрюлю. Туда же положите мелко нарезанный перец и посолите. Готовьте все на среднем огне 8-10 минут. Затем на сковороду положите сливочное масло, растопите его и жарьте на нем шпинат 3-5 минут, сообщила Тюменская область сегодня.