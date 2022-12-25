Молодежные лидеры Ишима получили награды

20 декабря в мультицентре "Моя территория" состоялось награждение инициативной молодежи города. 35 ишимцев посетили торжественный вечер, где отметили их вклад в развитие города и молодежной политики.

В течение года на площадке мультицентра ребята реализовывали свои инициативы, выступали организаторами мероприятий для горожан и гостей города, сообщает Мегатюмень.

— Мы гордимся лидерами, которые развивают наш город и создают новые сообщества. В этот день нам хотелось сказать спасибо каждому, показать их важность для мультицентра и для региона в целом, поделиться положительными эмоциями и зарядить на новые свершения. Будем рады сотрудничать в грядущем году и вместе менять наш город к лучшему, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.