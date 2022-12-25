Больше месяца боролись за жизнь пациента тобольские врачи

В приемное отделение тобольской больницы поступил пациент средних лет с ущемлением пупочной грыжи. В таких случаях, кроме нарушения в структуре мышечного каркаса стенки живота, происходят опасные для жизни воспалительные процессы органов брюшной полости.

Пациента пришлось экстренно госпитализировать и сразу направлять в операционную.

— Во время операции обнаружилось, что при ущемлении пострадала часть тонкого кишечника, которая уже омертвела. Ситуацию усугубляли воспаление тканей брюшной стенки, полиорганная недостаточность и непроходимость, которая сопровождалась слабым кровоснабжением кишечника. Поэтому, после удаления безжизненной части органа, его одномоментное сшивание оказалось невозможным и вместе с хирургом Артёмом Рожковым мы прибегли к созданию временного сообщения между кишечником и внешней средой, - рассказал завотделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Пациенту пришлось провести в ОБ № 3 около месяца. Когда врачи стабилизировали состояние пациента, его перевели на амбулаторное лечение, которое сопровождалось адаптацией, реабилитацией и перевязками. Только после этого хирурги провели вторую операцию по сшиванию кишечника, полностью восстановив функцию органа пищеварения. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы №3 (г. Тобольск).