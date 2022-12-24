В федеральном образовательном проекте участвуют тюменцы

Пятеро тюменцев на образовательной программе подготовки управленческого резерва "Голос поколения" закончили модуль "Клиентоцентричность", который проходил с 14 по 17 декабря в Москве.

В течение четырех дней эксперты и участники говорили о клиентоцентричности с точки зрения доверия, экономики впечатлений, разбирали аспекты данного понятия на примере Москвы. Также они изучали путь клиента на примере Всероссийского студенческого форума "Твой ход". Каждый курировал группу студентов и помогал в решении организационных вопросов. После чего участники "Голоса поколения" провели интервью, на основе которых построили карту пути потребителя.

Среди спикеров образовательного модуля — Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Игорь Манн, кандидат экономических наук, маркетолог, автор книг и видеокурсов, бизнес-спикер, Илья Степанов, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления, консультант Правительства РФ.

В программе также были: интеллектуальная викторина, посещение выставочного проекта "Дягилев. Генеральная репетиция", занятия спортом, катание на коньках на ВДНХ, деловая игра "Будущее клиентоцентричности". Участники получили инструменты работы с потребителем и узнали, как применять их на практике.