Тюменская автоинспекция контролирует федеральные трассы

Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на федеральных автодорогах Тюменской области в преддверии новогодних праздников. В первую очередь в связи с резким увеличением трафика движения и повышенной аварийной опасностью: из-за спешки на трассах и желания водителей поскорее добраться из одного пункта в другой, а также сложных дорожных и погодных условий.

В 2022 году на федеральных дорогах региона в ДТП погибли 52 человека, 391 человек ранен. Это намного меньше, чем годом ранее. Стабилизирована аварийная обстановка на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, которая считается одной из самых опасных, число погибших здесь людей снизилось почти на 70 процентов.

Автоинспекторы особое внимание обратят на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, режима труда и отдыха водителей. Из-за предновогоднего увеличения ДТП с участием большегрузов, водителей-дальнобойщиков призовут к безопасности через СБ-радиостанции, которые есть практически у каждого водителя фур.

Водителям легковых автомобилей сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют снижать скорость и учитывать интенсивность движения, избегая маневров обгона и выезда на встречную полосу.