Ирина Соколова: члены Общественной палаты Тюменской области помогают в решении важных вопросов социально-экономического развития региона

Председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова рассказала о формировании нового состава Общественной палаты Тюменской области. В марте 2023 года у общественников истекает срок полномочий.

"Постановлением Тюменской областной думы от 15.12.2022 № 580 назначена дата начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Тюменской области. С 19 декабря 2022 года комитет областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению начал работу по формированию нового состава палаты. Процесс ответственный и важный, так как эта структура в течение следующих трёх лет будет обеспечивать согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона", - отметила Ирина Соколова.

Законодатель напомнила, что в соответствии с законом "Об общественной палате Тюменской области", 34 из 102 членов Общественной палаты утверждаются областным парламентом по представлению зарегистрированных в Тюменской области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Ещё 34 члена палаты утверждаются губернатором по представлению зарегистрированных в Тюменской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Третью часть – остальные 34 представителя – определяют вновь утвержденные члены Общественной палаты по представлению местных общественных объединений. Порядок установлен регламентом Общественной палаты.

Отметим, объявление о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Тюменской области 19 декабря 2022 года размещено на сайте Тюменской областной думы.

Предложения по кандидатам в члены нового состава Общественной палаты, назначаемым Тюменской областной думой, направляются в Тюменскую областную думу с 19 декабря 2022 года по 17 января 2023 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул.Республики, д.52 и рассматриваются в порядке, установленном регламентом Тюменской областной думы.