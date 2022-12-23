В селе Ярково открыли кинозал "Культурный"

Пространство для кинолюбителей оборудовано в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

В камерном зале на 34 места зрители будут смотреть кино с комфортом, как дома, а впечатления получать, как в модном кинотеатре. Для этого здесь установлено современное цифровое и проекционное оборудование.

"Киноискусство – большая объединяющая сила. Когда-то киносеансы в сельских клубах были событием, на них собирались семьи, компании друзей, влюбленные пары. И мы рады, что с Фондом кино возрождаем эту добрую традицию. Открытие кинозала – неоценимый вклад в развитие кинокультуры нашей области и обеспечение разнообразного и насыщенного отдыха жителей", - отметила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

На первом сеансе в "Культурном" школьники посмотрели мультфильм "Финник". Сейчас утверждается репертуар для взрослых и детей на новогодние праздники. В каникулы кино на большом экране посмотрят 700-800 ярковчан.

Пространства для кинолюбителей оборудовано в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". До конца года в регионе откроются еще два кинозала, в Нижней Тавде и в Голышманово.