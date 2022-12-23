Моор навестил Героя России

Герой России Рустам Сайфуллин возвращается из госпиталя возвращается домой, накануне с ним встретился губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время выполнения боевой задачи полковник Сайфуллин потерял ногу, но остался на боевом посту. Сейчас он восстанавливается после ранения. Несмотря на тяжёлое ранение, он рвётся обратно на службу, помогает другим раненым, вдохновляет их бороться и жить, регулярно занимается в спортзале



"Виделся с ним несколько дней назад в госпитале в Москве. До сих пор под впечатлением от встречи. Посидели, хорошо пообщались. Потрясающий характер. Уникальные истории про мужество и силу наших солдат, их героизм и смекалку. Рустам с гордостью рассказывает о своём полке, об инженерных решениях на поле боя. Глядя на него – сильного, неунывающего кадрового офицера, понимаешь, что наша армия непобедима, что дух русского воина не сломить!" - поделился впечатлением от встречи Моор.