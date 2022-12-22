Школьники Тюмени завершат учебную четверть в очном режиме

В связи со стабилизацией эпидситуации по гриппу и ОРВИ среди школьников продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется, сообщает информцентр правительства ТО.
"С 26.12.2022 обучение будет осуществляться в очном формате с соблюдением всех необходимых мер профилактики: входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка", - отмечается в сообщении.
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