Школьники Тюмени завершат учебную четверть в очном режиме

В связи со стабилизацией эпидситуации по гриппу и ОРВИ среди школьников продление дистанционного режима обучения в образовательных организациях города Тюмени не планируется, сообщает информцентр правительства ТО.

"С 26.12.2022 обучение будет осуществляться в очном формате с соблюдением всех необходимых мер профилактики: входной фильтр, термометрия, проветривание, санитарная обработка", - отмечается в сообщении.