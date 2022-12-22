В Тюмени открылся Центр травматологии и ортопедии

В МКДЦ открылся Центр травматологии и ортопедии, возглавил его врач-травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Господенко, сообщает депздрав ТО.

Показаниями для направления пациентов к врачу-травматологу-ортопеду является: установление и уточнение диагноза в связи с нетипичным течением заболевания, коррекция лечения в сложных случаях, решение вопросов о необходимости стационарного, в том числе планового оперативного лечения, а также для проведения экспертизы трудоспособности и прочее.

Главврач МКДЦ Дмитрий Бутов отметил, что цель нового центра - развитие полного цикла лечения заболеваний костно-мышечной системы, в том числе осмотр врача-специалиста, обследование пациента, медикаментозное лечение, в том числе в условиях дневного стационара, решение вопроса о необходимости оперативного вмешательства, реабилитацию и дальнейшее динамическое наблюдение.