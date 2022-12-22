В селе Горьковка перед Новым годом открыли клуб

Капитальный ремонт клуба в Горьковке проведен за счёт регионального и муниципального бюджетов, в здании в порядок приведены инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, заменена кровля и входные группы. Появились вокальная студия, помещение для любительских объединений, новый зал хореографии, видеопроекционное и световое оборудование. Преобразились внешнее убранство и прилегающая территория.

В день открытия в обновленном культурном центре прошло первое мероприятие – Новогодняя елка для одаренных детей Тюменского района.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Уникальное культурное пространство, получившее новую жизнь после капитального ремонта, – подарок Горьковке к Новому году. Клуб – это место, где играют свадьбы, где вместе отмечают праздники, где ограняют свои таланты дети и проводит время старшее поколение. Главная задача сейчас – наполнить это культурное пространство жизнью: дыханием поселковых традиций, теплом сердец любительских объединений, творческой дружбой местных танцевальных и вокальных коллективов.

⁣В 2022 году в Тюменской области особое внимание уделено укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе в сельских поселениях. В рамках нацпроекта "Культура" открыты пять модельных библиотек. Техническое оснащение современным оборудованием получили три муниципальных музея. До конца года откроется три обновлённых кинозала.