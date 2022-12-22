В Тюменской области проведено более 5 млн тестов на COVID-19

Тюменская область входит в топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения. В рейтинге исследований регион находится на четвертой позиции, достигнув показателя 315637,21 исследование на 100 тыс. населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Впереди по показателям Ямал, Москва и Санкт-Петербург.

Всего с начала пандемии коронавируса в Тюменской области проведено 5 031 345 тестирований, с начала 2022 года - 1 578 593.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работают 26 лабораторий, из них 11 - частных.