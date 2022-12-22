Детей участников СВО и из многодетных семей пригласили на "Новогоднюю мультсимфонию"

600 детей из семей участников СВО и многодетных семей посетят "Новогоднюю мультсимфонию", добрый, сказочный концерт подарят артисты Тюменской филармонии.

Девочки очутятся в замке Эльзы из "Холодного сердца", мальчики придут в восторг от истории Алладина. Для малышей прозвучат композиции из мультфильмов "Синий трактор", "Маша и медведь". А родители вновь посмеются над культовым "Простоквашино" и вспомнят проникновенную историю о Мамонтенке.

Концерты симфонического оркестра для детей уникальны: это и развлечение, и познание нового. В Тюменской филармонии ребятишки увидят сияющую валторну, восхитятся элегантной арфой и многообразием струнных инструментов…

"Новогодняя мультсимфония" – лишь часть праздничной программы для юных жителей области из семей военнослужащих и многодетных семей, которые нуждаются в особом внимании и заботе.

"Новый год – волшебный праздник, который больше всего ждут, конечно, дети. Мы хотим помочь каждой семье участников специальной военной операции, которая в этом нуждается, и планируем провести в новогодние каникулы еще несколько праздничных встреч", – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.