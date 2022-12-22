Тюменка отшила что балаклав для бойцов по специальному лекалу

Швея Наталья Грехова отшила 100 балаклав на флисе для участников СВО на передовой, причём выкройку модифицировала с учетом сезона, сообщает пресс-служба ОНФ.

К делу Наталья подошла с креативом и ответственностью: сделала специальную выкройку и усовершенствовала лекала, чтобы было не только удобно, но и тепло, ведь впереди холода. "Если каждый внесет свой вклад и поможет парням, это будет бесценно", – уверена Наталья.

В ОНФ напомнили, что принимают теплые и необходимые бойцам вещи по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 69а.