Четверо студентов-медиков получили Молодежную лидерскую премию

11:04 21 декабря 2022
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Четверо студентов Тюменского медицинского университета стали победителями региональной конкурсной программы "Молодежная лидерская премия". Их социально значимые инициативы вошли в число лучших региональных проектов в 2022 году, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета. 

В числе победителей студенты разных курсов.

Дмитрий Романенко учится на 6 курсе Института клинической медицины  и реализовал проект "Наука: шаг за шагом". Автор вместе с командой провел для будущих медиков офлайн- и онлайн-лекции, вебинары и мастер-классы об основах медицинской статистики, правилах оформления научных статей, дизайне презентаций и навыках публичной защиты

Студентка 2 курса Института материнства и детства Дания Степанова с проектом "Добромед–profi" организует психологическую поддержку пациентам с онкологией, для них проводя досуговые и развлекательные мероприятия. Кроме того, будущие медики обучаются основам профилактической работы и оказания медпомощи.

Пятикурсница Наталья Бородина из  Института клинической медицины с проектом "Искусство спасения" повышает  знания учащихся автошкол на практических мастер-классах.

Студентка 5 курса Института клинической медицины София Шмидт реализовала проект "Репродуктивное здоровье" для повышения грамотности девушек в области репродуктивного здоровья путем проведения серии профилактических мероприятий.

Инициативы студентов войдут в третий выпуск каталога "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

Теги: медицина , проекты , социальные проекты
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