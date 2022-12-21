Четверо студентов-медиков получили Молодежную лидерскую премию

Четверо студентов Тюменского медицинского университета стали победителями региональной конкурсной программы "Молодежная лидерская премия". Их социально значимые инициативы вошли в число лучших региональных проектов в 2022 году, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

В числе победителей студенты разных курсов.

Дмитрий Романенко учится на 6 курсе Института клинической медицины и реализовал проект "Наука: шаг за шагом". Автор вместе с командой провел для будущих медиков офлайн- и онлайн-лекции, вебинары и мастер-классы об основах медицинской статистики, правилах оформления научных статей, дизайне презентаций и навыках публичной защиты

Студентка 2 курса Института материнства и детства Дания Степанова с проектом "Добромед–profi" организует психологическую поддержку пациентам с онкологией, для них проводя досуговые и развлекательные мероприятия. Кроме того, будущие медики обучаются основам профилактической работы и оказания медпомощи.

Пятикурсница Наталья Бородина из Института клинической медицины с проектом "Искусство спасения" повышает знания учащихся автошкол на практических мастер-классах.

Студентка 5 курса Института клинической медицины София Шмидт реализовала проект "Репродуктивное здоровье" для повышения грамотности девушек в области репродуктивного здоровья путем проведения серии профилактических мероприятий.

Инициативы студентов войдут в третий выпуск каталога "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".